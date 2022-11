Marco Damilano sfora, strigliata in diretta di Federica Sciarelli. Nervi tesi a Rai3

04 novembre 2022 a

Marco Damilano sfora di brutto e fa arrabbiare Federica Sciarelli. Schermagli su Rai 3 con la conduttrice di Chi l'ha visto che in apertura di trasmissione ha dato una stoccata non da poco al collega. Tutto accade la sera di mercoledì 2 novembre, dopo che Il cavallo e la torre, striscia politica di Damilano, ha dato la linea ben oltre l'orario previsto.

"Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ci state scrivendo in moltissimi arrabbiati" afferma Sciarelli all'inizio del programma sulle persone scomparse. "Ovviamente non è colpa nostra, come potete immaginare noi siamo qui prontissimi. Di solito si fa ritardo quando ci sono dibattiti parlamentari, qualche cosa da servizio pubblico che può sforare. Non c'entra niente 'Un Posto al Sole' perché è registrato, non ve la prendete con loro".

Insomma, il "colpevole" è noto e non bisogna neanche nominarlo. "Noi naturalmente daremo la linea a Mannoni in orario" ha aggiunto Sciarelli, visibilmente irritata. Il cavallo e la torre ha sforato infatti cinque minuti, parecchi visto che dovrebbe durarne dieci... Damilano dopo le polemiche pre-elettorali sull'intervista al filosofo francese Bernard-Henri Lévy - per le sue affermazioni il conduttore è stato costretto a scusare pubblicamente con i telespettatori - si è beccato il rimbrotto di Sciarelli. Qualche tempo fa, per lo stesso motivo, aveva fatto arrabbiare Bianca Berlinguer che aveva dovuto tardare l'avvio di Cartabianca.