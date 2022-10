Incredibile Damilano, cosa tira fuori contro Meloni: "Croce celtica al collo"

21 ottobre 2022 a

Il suo governo ancora deve giurare al Quirinale, ma Giorgia Meloni è già nella storia come prima presidente del Consiglio donna. Il "benvenuto" di Marco Damilano alla leader di Fratelli d'Italia, arrivata a Palazzo Chigi dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre, è un ritratto che parte dal "femminismo di destra" documentato in un vecchio servizio Rai realizzato da Giampiero Mughini fino a famoso discorso a Vox e alla vittoria alle elezioni. Ma il culmine della puntata di venerdì 21 ottobre de Il cavallo e la torre, il programma condotto dall'ex direttore de L'Espresso su Rai3, sono alcune immagini tratte da una intervista del 1997, quando Meloni aveva solo 20 anni.

L'attuale premier era intervistata dal programma Rai Regione Italia e al collo aveva una medaglietta su cui si concentra l'attenzione del conduttore. "La croce celtica spunta al collo della giovane promessa della politica alla prima apparizione in televisione", quando Meloni militava in Azione studentesca. La polemica sull'intervista dell'attuale leader di FdI, allora 19enne, su Mussolini non sono servite a niente: la sinistra ha impostato la campagna elettorale sul pericolo fascista e si è schiantata contro il voto degli italiani.

La trasmissione poi va avanti come da copione, tra richiami al pericolo democratico e al fantasma della destra che incombe sul futuro del Paese. Ora, il nuovo spauracchio non è nella lista dei ministri presentata da Meloni al Quirinale: "È un governo in grigio, sono tutti nomi sconosciuti" afferma Damilano. "Di questo governo bisogna guardare i nomi dei ministeri: il mare con il sud, la natalità con famiglia e pari opportunità, il merito associato all'istruzione" e via dicendo. "Natalità, sovranità, sicurezza... Sono parole che definiscono il Dna del governo e della premier, è un manifesto politico, culturale, identitario, di valori". Tutto questo, ammette infine il giornalista, "è una lezione alle opposizioni e per il bla-bla vuoto della sinistra".