Totti e Ilary, faccia a faccia in tribunale sui Rolex. Dove erano nascoste le borse di Blasi

Dopo mesi di schermaglie a distanza, il faccia a faccia. Francesco Totti e Ilary Blasi si confronteranno presto in un’aula del tribunale di Roma per chiarire la vicenda della sparizione degli orologi di lusso, tra cui diversi Rolex, e delle borse firmate. Il giudice Francesco Frettoni ha deciso di non andare subito a sentenza ma ha aperto un’istruttoria la cui prima udienza sarà celebrata venerdì 11 novembre.

Secondo il Corriere della sera in quello che ha tutta l'aria di essere il prologo della separazione giudiziale della coppia, Francesco Totti è pronto a calare l'asso, ossia a presentare al giudice alcun documenti, tra cui i certificati di garanzia, che proverebbero che gli orologi portati via da Blasi e da suo padre Roberto sono esclusivamente dell'ex calciatore.

Le borse griffate Chanel, Dior, Gucci e via dicendo sono sparite dalla cabina armadio della mega-villa dell’Eur intorno ad agosto ma poi sono tornate nella disponibilità della conduttrice tv. "Le avrebbe recuperate la stessa Ilary quasi per caso, cercando di entrare nella Spa in dotazione alla residenza di famiglia, in cui i due Ex continuano a convivere, ciascuno nella sua metà. Ebbene, trovando la porta chiusa, lady Blasi si sarebbe insospettita. E infine avrebbe chiamato un fabbro per forzare la serratura. Lì dentro, sane e salve, ci sarebbero state le sue amate borse griffate", si legge nell'articolo.