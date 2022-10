Francesco Totti restituisce le borse a Ilary Blasi ma lei si tiene i Rolex

25 ottobre 2022 a

Le borse tornano a lei, ma lui non recupera gli orologi. Francesco Totti fa un primo passo verso Ilary Blasi e decide di restituirle la collezione di borse che, a quanto raccontato da lui stesso, le avrebbe sottratto dopo che la moglie si sarebbe presa dei Rolex custoditi nella cassetta di sicurezza di famiglia.

Ilary ha subito sfoggiato una delle borse "recuperate" una sui social, nel salone dell’amica hair-stylist Alessia Solidani, dove si è presentata con Chanel al braccio. Ma se Totti sperave di ricevere in cambio un gesto per stemperare il clima, è rimasto deluso.

L'ex capitano della Roma ha riportato indietro l’assortimento di Chanel, Dior, Gucci e Hermés della sua ex moglie e magari farà lo stesso con la collezione di scarpe. I Rolex - come racconta il Corriere della Sera - sono ancora lontani. E la futura separazione che fa discutere tutta Italia dovrebbe consumarsi in tribunale.

I rispettivi avvocati (Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei), hanno fatto un ultimo tentativo per scongiurare la separazione giudiziale, ma non è andato a vuoto. Ilary va dritta per la sua strada: la conciliazione non le interessa, vuole andare in tribunale. E a questo punto se ne parla nel 2023.