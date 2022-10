Eros Ramazzotti, inversione a "u" su Meloni e Salvini: cosa scrive oggi

30 ottobre 2022 a

Indietro pop: ora Eros Ramazzotti "tifa" per Giorgia Meloni. Il cantante, star internazionale, subito dopo le elezioni del 25 settembre che hanno aperto al centrodestra la strada del governo aveva postato sui sociale un commento a caldo molto negativo, salvo poi cambiare idea dopo un mese.

Ramazzotti, ex marito di Michelle Hunziker, in una storia pubblicata su Instragram dopo la vittoria del centrodestra aveva commentato amaramente: "Siamo esattamente quello che ci meritiamo", firmando la storia con un eloquente "anonimo".

Dopo qualche settimana, la "conversione". L'ultimo messaggio social è di questo tenore: "Al di fuori dei discorsi destra, sinistra, centro, non mi interessano i colori delle bandiere, spero che Giorgia Meloni faccia bene. Se sarà seria come sembra e anche la gente che ha chiamato al governo lo sarà, le cose potranno andare bene".

Il cantante di "Terra promessa" e "Più bella cosa" riserva poi un commento per Matteo Salvini, leader della Lega. "Tengo le dita incrociate e spero che Salvini faccia bene il lavoro cui è stato chiamato. Meloni mi sembra ca***ta però non deve mettere in mezzo quel passato che non è un bel passato. Guardi al presente e migliori l’Italia".