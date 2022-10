Tagadà, la rivelazione di Cicchitto su Meloni: "Qual è il suo punto debole"

28 ottobre 2022 a

a

a

L'ex parlamentare Fabrizio Cicchitto, ospite di Tagadà su La7 nella puntata di venerdì 28 ottobre, svela quale sarà secondo lui il punto debole del governo Meloni.



#tagada Covid, Cicchitto: "Vaccini e novax saranno il punto debole della Meloni" https://t.co/Ry0xb6em2s — La7 (@La7tv) October 28, 2022



"Io ho scritto un libro sulla pandemia. Ho apprezzato le parole del discorso di Meloni in via generale, ha fatto un salto di qualità rispetto al mondo post fascista alle sue spalle. Ci troviamo davanti ad un fatto nuovo, il punto più debole di Meloni è proprio quello sul Covid" spiega Cicchitto. "Sono d'accordo con il richiamo chiaro che ha fatto Mattarella. Stanno scherzando con il fuoco: il punto più debole della linea precedente, sia della Lega e sia di Fratelli d'Italia, è che erano contro le mascherine. Hanno civettato con i no vax ispirati dai russi in una linea di destabilizzazione. Insomma hanno civettato con i no vax, hanno detto no al green pass e hanno espresso molte perplessità sui vaccini. Questo sarà il suo punto debole" conclude l'ex parlamentare.