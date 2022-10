L'Aria che Tira, De Luca lancia l'allame sul Covid: "Rischiamo un'ecatombe"

28 ottobre 2022 a

Il Presidente Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite della puntata de L'Aria che Tira di venerdì 28 ottobre su La7, commenta le nuove decisioni del governo sulla pandemia e sul Covid. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di far reintegrare i medici che erano stati sospesi dal servizio per non essersi vaccinati. De Luca, in piazza con la mascherina, lancia l'allarme.



#lariachetira @VincenzoDeLuca: "Mi auguro che da oggi ci sia una posizione responsabile, non siamo a due anni fa ma non obbligare ad avere l'uso della mascherina negli ospedali oggi mi sembra un atto irresponsabile. Rischiamo un'ecatombe" https://t.co/93Ng1VBjTX — La7 (@La7tv) October 28, 2022

"Giorgia Meloni ha fatto dichiarazioni importanti e interessanti ma ha la responsabilità enorme di aver compiuto iniziative irresponsabili nel momento di punta dell'epidemia Covid. Noi facevamo la campagna vaccinale mentre lei strizzava l'occhio ai no vax. Tanto per essere chiari e dire la verità: io mi auguro che da oggi in poi ci sia una posizione responsabile, noi non dobbiamo mitizzare nulla. Dobbiamo essere consapevoli che non siamo come due anni fa ma per esempio non obbligare all'uso della mascherina negli ospedali o nelle rsa è un atto irresponsabile ad oggi. Tra qualche mese forse no ma ad oggi è un atto di irresponsabilità. Noi ci comporteremo diversamente: se perdiamo il controllo nella regione più densamente abitata d'Europa qui rischiamo di avere un'ecatombe" conclude De Luca.