Caso Caltagirone, Eliana Michelazzo a Pamela Prati: ti mostrerò le prove

Francesco Fredella 26 ottobre 2022 a

a

a

In parte sembra un film già visto. Da un lato c'è Pamela Prati, dall'altro Eliana Michelazzo (sua ex agente). Manca Pamela Perricciolo. Sullo sfondo, ancora una volta, a distanza di anni, c'è il Prati-gate: la vicenda che ha tenuto banco per mesi e mesi con il caso del fantomatico Mark Caltagirone. Mai esistito. Adesso, come raccontato qualche settimana fa, c'è una svolta nelle indagini: il rinvio a giudizio della Procura di Roma per la Michelazzo e la Perricciolo. Le due ex agenti sono accusate dai magistrati del reato di sostituzione di persona per la vicenda del bambino, il piccolo Sebastian, a cui avrebbero fatto recitare una parte a sua insaputa. E, soprattutto, all'insaputa dei genitori.

Spunta la foto con Mark Caltagirone, Pamela Prati disperata al Gfvip. Cosa racconta

Ora la Michelazzo rompe il silenzio e a "Chi" rivela: "Sono disponibile a mostrarle le prove e a riabbracciarla. Pamela non ha capito il senso della mia intervista a "Verissimo". Credo provi ancora odio nei miei confronti. Ma è un errore. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei. Sono pronta a incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste prove e poi, nel caso, ad abbracciarla. Siamo entrambe vittime dello stesso sistema". E poi: "Noi due siamo state vittime di un gioco al massacro che non siamo riuscite a fermare in tempo. Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde e dovevamo fermarci. Ma non eravamo lucide. Ci vogliono anni e anni di cure per capire, con l’aiuto di uno psicologo, dove volevamo arrivare". Ma come mai la Michelazzo, dopo anni di assenza dalla tv, ha deciso di tornare a galla? Vuole entrare al Grande Fratello Vip per incontrare la Prati? Sullo sfondo resta un processo che dovrà iniziare a breve e l'accusa è abbastanza pesante. L'altra agente, Pamela Perricciolo, sceglie la strada del silenzio. E decide di non parlare. La Prati, invece, sembra troppo ferita da tutta questa storia, soltanto adesso sta rimettendo insieme i cocci.