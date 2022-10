Myrta Merlino viviseziona il labiale di Giorgia Meloni: il Var a L'Aria che Tira

26 ottobre 2022 a

“C’è un piccolo giallo su Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, lo hai visto Maria Teresa?”. Myrta Merlino, conduttrice de L’Aria che Tira, talk show di La7, nella puntata del 26 ottobre analizza il labiale della nuova numero uno del governo italiano, tirando in ballo anche Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera ospite in studio. “Mentre parlava Conte la Meloni ha detto una cosa… Ormai questi labiali vanno molto di moda. Quel vaffa di Silvio Berlusconi… I labiali vanno molto di moda. Vediamolo!” lancia il servizio Merlino, cogliendo di sorpresa i suoi ospiti.

Le immagini, in stile Var calcistica, mostrano il primo piano di Meloni, con il video a rallentatore. “Secondo alcuni ha detto 'Che mer*a!’, secondo altri ha detto 'Che meriti!'". Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it concorda con Merlino sull’interpretazione, con una leggera correzione: "A me sembrava 'Che mer*e!’, con la ‘E’ finale e non la ‘A’ finale. Però sembra ecco”. “Mi rifiuto di partecipare a questo giochino” chiude il siparietto Maurizio Gasparri.