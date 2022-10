Tommaso Cerno umilia il Pd sul discorso di Meloni: sanno solo rosicare

25 ottobre 2022 a

Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera dei deputati ha tenuto banco anche in tutte le trasmissioni in tv. Non ha fatto eccezione "Tagadà" in onda sul La7 e condotto da Tiziana Panella. Ospite in studio Tommaso Cerno, direttore de "L'Identità" che ha sottolineato le contraddizioni della sinistra che critica Meloni anche se e quando affronta temi di sinistra. Il problema è che sono proprio i Dem a non saper portare avanti la loro identità e si limitano solo a rosicare per quello che non riescono più a fare loro.

"Non sarà Mao Tse-Tung ma ha smacchiato la tigre - ha detto Tommaso Cerno a "Tagadà" - E la sinistra rosica perché dice che è un discorso pieno di vuoto. Invece la destra ha gli occhi di tigre che Letta cercava nei suoi. E' stato un discorso inedito: non c'è un discorso di uno che vince le elezioni dal 2008. Uno che ha vinto le elezioni e dice cose attinenti al suo programma si sente rispondere che è un discorso pieno di vuoto. Retorica tutta la vita se finalmente dà la direzione. Anziché rosicare, consiglio alla sinistra di trovare la direzione da opporre come idea di Paese e non solo come elenco della spesa per cui da 12 anni in Italia si può fare solo in un'unica maniera. La sinistra ha visto il leader del centrodestra parlare di temi della sinistra come la sovranità alimentare. Non è di sinistra dire che non dobbiamo dipendere dalle multinazionali? La sinistra è così annacquata che non si ricorda più neanche da dove viene. Questa è una nuova destra che nasce in Italia. E' una destra che dice chi è. Compiutamente".