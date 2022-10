Stasera Italia, Marcello Sorgi e la strategia di Meloni: si è blindata al governo

22 ottobre 2022 a

a

a

I nomi del governo Meloni sono stati appena svelati. E già si commentano e si valutano scelte e incarichi. Una cosa balza subito agli occhi: che il premier Meloni si è lettaralmente blindata nell'esecutivo piazzando suoi uomini di partito e fiducia nei gangli vitali del nuovo governo. A fare il punto della situazione c'è Marcello Sorgi de La Stampa che ha parlato durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 21 ottobre su Rete4.

"La costruzione del governo mi ha colpito, la prima fila del suo partito è collocata in posti strategici"@MarcelloSorgi a #StaseraItalia pic.twitter.com/UZto07Cjrq — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 21, 2022

"Nel governo ci sono tecnici dignitosi alcuni dei quali, però, sono di livello inferiore rispetto a quelli che c'erano nel governo Draghi. E poi ci sono molti più politici di quelli che ci si poteva aspettare in un primo momento. Il ministro dell'economia, ad esempio, è un uomo politico di grande esperienza come Giorgetti. La costruzione del governo mi ha colpito molto. Meloni si è letteralmente blindata nell'esecutivo. C'è tutta la prima fila del suo partito collocata in posti strategici".