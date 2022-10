Governo Meloni, Maglie contro Mattarella: "Qualcuno gli ricordi..."

22 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni è entrata nella storia. È la prima donna che ricopre la carica presidente del Consiglio dei ministri in Italia. Uno schiaffo per la sinistra che ha sempre dichiarato di battersi per la parità di genere ma che non è riuscita a realizzare concretamente questo obiettivo. Anche le tempistiche della formazione del governo sono da record: poco meno di un mese dalle elezioni.

La leader di Fratelli d'Italia ha accettato l'incarico senza riserva discutendo subito con il capo dello Stato la lista dei ministri. Mattarella non ha avuto da eccepire e quindi il governo ha potuto giurare già il giorno seguente al conferimento dell'incarico. Giorgia Meloni è la premier e il governo, dopo il giuramento al Quirinale di venerdì 22 ottobre, è ufficialmente in carica.

Secondo la giornalista Maria Giovanna Maglie però, il capo dello Stato "non sembrava contento". Maglie affida a Twitter un duro attacco a Mattarella alla vigilia del giuramento del nuovo governo. "Qualcuno ha ricordato al presidente Sergio Mattarella, sempre con il dovuto rispetto, che forse sarebbe il caso di mostrare un po' di entusiasmo in più per la prima donna premier e per un governo formato a tempo di record? Non sembrava contento", conclude la giornalista.