Giorgia Meloni premier, Maglie zittisce Luttwak: "Il Papa e Putin? Ora esagera"

21 ottobre 2022 a

a

a

Edward Luttwak è un fiume in piena contro Giorgia Meloni. Qualche ora prima delle consultazioni in Quirinale della coalizione di centrodestra il politologo cinguetta contro la leader di Fratelli d'Italia: "Giorgia Meloni ha ricordato a tutti che gli Italiani non hanno votato per Putin o per il Papa ma per un'Italia forte a casa sua e in NATO che lei farà". L'ennesimo attacca di Luttwak scatena Maria Giovanna Maglie che, sempre sui social, lo striglia con un clamoroso affondo: "Che gli italiani non abbiano votato per il Papa, detto a un paese cattolico, mi sembra davvero una esagerazione anche per lei".

Che gli italiani non abbiano votato per il @Pontifex_pt, detto a un paese cattolico, mi sembra davvero una esagerazione anche per lei. https://t.co/pIDvAtxcA6 — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) October 21, 2022

Ma Luttwak esattamente cosa aveva scritto tirando in ballo Papa Francesco e Putin? Ce l'aveva con il leghista Lorenzo Fontana, eletto presidente della Camera dei deputati nei giorni scorsi. L'esperto di politica internazionale aveva twittato: "Berlusconi ormai una caricatura su Putin. Salvini e' prudente ma il suo Fontana e' un Cattolico stile Pio XII: anti-occidentale. Georgia Meloni ha ricordato a tutti che gli Italiani nn hanno votato per Putin o per il Papa ma per un'Italia forte a casa sua e in Nato che lei farà".