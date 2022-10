Omnibus, Gaia Tortora su Cattaneo capogruppo alla Camera: la reazione in diretta tv

18 ottobre 2022 a

Come si dice il bello della diretta. Durante la puntata di "Omnibus" del 18 ottobre è andato in onda un vero e proprio siparietto tra la conduttrice Gaia Tortora e Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Proprio in quel momento le agenzie di stampa battono la notizia che Cattaneo sarà il futuro capogruppo azzurro alla Camera e Tortora lo annuncia in tv al diretto interessato. "Ma lei lo sa che è capogruppo alla Camera dei Deputati? Gliel'hanno detto? Allo stesso tempo, però, le sto dando anche una brutta notizia. E cioè le sto dicendo che non farà il ministro". A quel punto Alessandro Cattaneo resta nell'imbarazzo più totale. "Sì, Cattaneo credo proprio di essere io...".

Ma, tra un rossore e l'altro, il futuro capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati tiene a precisare che a lui va bene qualunque decisione venga presa da Silvio Berlusconi. "Io mi applico con dedizione a qualunque ruolo sia scelto per me dal presidente - prosegue Cattaneo in collegamento con "Omnibus" - Il ruolo di capogruppo d'altronde, è un ruolo di grande interesse. Comunque grazie della notizia data in diretta, questo è il bello della diretta. Non posso che essere molto orgoglioso di guidare il gruppo di Forza Italia alla Camera. E' un gruppo che ha una grande qualità negli eletti. Ora, però, non le so dire chi ci sarà al ministero al posto mio".