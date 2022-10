Omnibus, Mastella sotterra il dem: “Il Pd ha perso contatto con la realtà. Dal 2006 non vince un'elezione!"

17 ottobre 2022 a

a

a

Clemente Mastella attacca Walter Verini sulle politiche Partito Democratico in vista del congresso. Lo scontro tra i due politici va in scena nell’edizione del 17 ottobre di Omnibus, talk show mattutino di La7 condotto da Gaia Tortora, e vede il sindaco di Benevento affrontare l’esponente di sinistra: “Il Pd non è il Pd per cui era nato, le difficoltà non sono di oggi. Dal 2006 il Pd non ha più vinto un’elezione in Italia, dal 2006! Quando c’era l’Unione e c’ero anche io. Perché non affrontate la questione del mancato apporto di consenso e del perché gli operai non vi votano più e preferiscono la Lega? Non siete più quello che siete, il Pd ha perso il contatto con la realtà”.

Rachele Mussolini e l'ultima follia del Pd: "Ddl contro la ricostituzione del Partito fascista? Perdita di tempo"

Verini prova a replicare a Mastella, facendo anche una battuta dopo l’analisi dei problemi interni: “Uno dei motivi è che il partito si è troppo chiuso in sé stesso. Giuseppe Conte o morte? Quello era un momento particolare per fare un governo. Non so se Mastella voglia essere l’ennesimo candidato alla carica di segretario del Pd, accetto i suoi consigli. La sinistra in Italia, che rappresenta milioni di persone, ha bisogno di un soggetto e si chiama Pd. Bisogna investire su di noi e ripartire dai fondamentali”. “Non ho alcuna intenzione di candidarmi” chiude il discorso Mastella con un sorriso.