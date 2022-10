Omnibus, la supermedia dei sondaggi di Pregliasco: "Chi sale e chi scende"

14 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni resta in testa ai sondaggi. A due settimane dal voto del 25 settembre non si ferma l'ascesa di Fratelli d'Italia che ha conquistato la maggioranza dei voti degli italiani. Lo conferma il sondaggio di Lorenzo Pregliasco che durante la puntata di venerdì 14 ottobre di Omnibus su La7, snocciola i numeri della supermedia Youtrend, la media degli ultime rilevazioni svolte dopo il voto.



"Abbiamo appena votato ma la lettura dell'opinione pubblica rimane importante, nel senso che ci offre una panoramica del contesto in cui avvengono i passaggi politici. Le prime rilevazioni fatte dopo il voto sembrano amplificare alcuni segnali che abbiamo visto durante le elezioni del 25 settembre" spiega Pregliasco che poi passa a leggere i numeri. "Possiamo notare un avvicinamento tra Pd e 5 Stelle: il partito di Conte arriva ad un passo dal partito di Letta salendo dell'1,3% e arrivando al 16,7%. Il Pd scende invece dell'1,1% e dal 19,1% arriva al 18%. Questo testimonia il caos nell'opposizione che dimostra di non avere un partito egemone: i due partiti sono vicini in termini di peso parlamentare ma anche in termini di consenso elettorale. Fratelli d'Italia consolida la sua posizione e cresce dello 0,7%, passando quindi dal 26% al 26,7%. Forza Italia cala leggermente dello 0,3% raggiungendo così il 7,8%. Anche la Lega scende dall'8,8% all'8,1% mentre il Terzo Polo sale leggermente dal 7,8 al 7,9%. In questa fase Forza Italia e Lega sono un pò in difficoltà sotto Fratelli d'Italia ma sono comunque due forze determinanti per la tenuta della maggioranza: è un po' un paradosso" conclude Pregliasco.