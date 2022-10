La sinologa Giada Messetti svela il retroscena su Xi Jinping e Vladimir Putin

"Perché non andrà in soccorso di #Putin". Il retroscena della sinologa su #XiJinping #17ottobre #iltempoquotidiano

La Cina non andrà in soccorso di Putin. Lo scenario in Ucraina è molto complesso e, giorno dopo giorno, diventa ancora più intricato. Il Congresso del Partito comunista cinese ha dato spazio alle parole di Xi Jinping che ha potuto chiarire quali sono le intenzioni e i progetto della Cina nello scacchiere mondiale. La sinologa Giada Messetti è stata ospite di Andrea Pancani nella trasmissione "Coffee Break" in onda il 17 ottobre su La7.

"La Cina in realtà sulla Russia ha sempre mantenuto la stessa posizione - ha detto la sinologa Giada Messetti - Diciamo spesso che Xi Jinping e Vladimir Putin sono alleati ma, in realtà, si tratta di un matrimonio di convenienza tra due che neanche si sopportano molto. L'escalation di Vladimir Putin e il referenduim sul Donbass è l'ennesimo episodio che la Cina non accetta. L'integrità territoriale rimane fondamentale per la Cina, è una sorta di mantra. Quella di Taiwan, infatti, è una delle sue paure principali. La Cina continuerà a comportarsi in questo modo: da un lato non va in soccorso della Russia ma dall'altro non la molla perché la Russia le serve in funzione di contrapposiozione a Stati Uniti e Nato. La Russia è intenzionata a non restare da sola in questo tipo di narrazione".