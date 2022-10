Lite tra Romeo e Lezzi sul caro energia: "Estrarre il gas". "È propaganda!"

17 ottobre 2022 a

Scatta la lite nello studio di Stasera Italia su Rete 4 nella puntata di lunedì 17 ottobre. Tra gli ospiti del salotto di Barbara Palombelli ci sono la senatrice pentastellata Barbara Lezzi e il senatore leghista Massimiliano Romeo, protagonisti di uno scontro in diretta riguardo alle soluzioni per contrastare il caro energia.



"Se si vuole risolvere il problema dell'energia bisogna aumentare la produzione di gas estraendo la materia prima dai giacimenti fermi in Italia"



A #StaseraItalia il confronto tra @maxromeoMB e Barbara Lezzi pic.twitter.com/WZg9DFmOPE — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 17, 2022

"Per risolvere il problema dell'energia, ci sono oltre 700 giacimenti fermi in Italia. Riprendiamo e aumentiamo la produzione di gas estraendo la materia prima" spiega Romeo che viene subito interrotto da Lezzi che borbotta: "Ma non lo avete fatto durante il governo Draghi!". Romeo si interrompe e risponde: "Non c'è una semplificazione delle norme". Ma Lezzi lo interrompe di nuovo insistendo a chiedere il motivo per il quale non è stato fatto mentre la Lega era al governo. "Tu sai bene che quei pozzi sono vuoti" tuona Lezzi. Romeo tenta di riprendere il ragionamento: "Non è vero che sono vuoti. Tu sai bene che la Croazia estrae il gas" ma Lezzi lo interrompe nuovamente: "Ancora con questa storia...È propaganda". A quel punto Romeo riprende parola e spiega: "In Germania e in altri paesi stanno mandando a pieno regime le centrali a carbone perché si fa di necessità virtù". La Lezzi continua a chiedere a Romeo il motivo per il quale non è stata adottata questa soluzione dal governo Draghi. "Io ti sto dicendo quello che bisognerebbe fare e quello che mi auguro che il nuovo governo faccia" conclude Romeo.