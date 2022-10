Stasera Italia, Paragone a valanga sul centrodestra: "È un cartello"

13 ottobre 2022 a

Gianluigi Paragone a valanga contro il centrodestra. Ospite di Stasera Italia su Rete4 l'ex senatore di Italexit, reduce della sconfitta alle elezioni che non gli ha garantito l'ingresso in Parlamento, ricalca le tensioni che si sono create oggi tra gli alleati del centrodestra e approfitta per lanciarsi in una profezia sul nuovo governo.



"Non si può più definire alleanza quella del centro destra ma cartello" @gparagone prevede fuochi d'artificio al governo #StaseraItalia pic.twitter.com/EeTTbF5wkC — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 13, 2022

"Se già nelle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, una delle forze che compongono il cartello del centrodestra, che a questo punto non si può più chiamare alleanza ma è un cartello perché le frizioni e le tensioni sono tali che è più corretto definirlo cartello invece che alleanza" spiega Paragone. "A maggior ragione se Forza Italia dovesse andare sola alle Consultazioni con il presidente della Repubblica. È possibile che questo non accadrà ma se dovesse accadere sarebbe uno strappo molto pesante. Vuol dire che non c'è un'unità di intenti nella formazione della squadra di governo e che le tensioni sono tali che possono esser il preambolo di inciampi futuri, anche a breve. Dal Pnrr, ai rapporti coin Bruxelles, dalle bollette, al caro energia o alle decisioni riguardo la campagna vaccinale secondo me potremo assistere a dei fuochi di artificio" conclude l'ex senatore.