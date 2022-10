Governo Meloni, Maglie: "Cosa potrebbe deluderci". Una previsione terribile

Giada Oricchio 05 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni seguirà la cosiddetta agenda Draghi? La giornalista Maria Giovanna Maglie ha espresso il suo parere e fatto una terribile previsione durante l’ultima puntata di “Stasera Italia”, il talk preserale di Rete 4. La leader di Fratelli d’Italia è al lavoro sulla squadra di governo di cui, salvo sorprese, sarà premier entro metà ottobre. Sarà un esecutivo politico così come da esito delle urne o si punterà su profili tecnici a causa delle gravi emergenze che stiamo vivendo?

In breve: Meloni è draghiana o draghetta che dir si voglia? In collegamento con la trasmissione condotto da Barbara Palombelli, Maglie ha tumulato l’idea del tandem Draghi-Meloni: “Sono poco convinta di quest’accoppiata anche se sono pronta a essere smentita dai fatti. Ritengo però che sia una costruzione giornalistica. Sicuramente la linea internazionale sarà la stessa fino a che non dovesse scoppiare una questione sociale in Italia, diverso è il problema dell’energia”.

L’opinionista si augura senza se e senza ma che il prossimo governo non abbia la stessa linea del governo Draghi sulla questione energetica: “Non credo o meglio mi auguro che non adotti la medesima gestione perché il problema da parte di Draghi, dell'Unione europea e da parte del duo Draghi-UE è stata una gestione fallimentare. Ogni notizia è di accordi che non si fanno, di Paesi frugali contro altri Paesi, di accordi sovranisti che peraltro sono giusti perché proteggono i propri cittadini e di litigi tra Francia e Germania che al contrario sono d’accordo”. Ed ecco la previsione conclusiva di Maglie: “Se Meloni dovesse proseguire, come ho sentito, su una linea europea, siamo destinati a rimanere molto, molto delusi”.