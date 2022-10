Boldrini esulta per la condanna di Bracconeri: "Diffamazione" cosa le scrisse l'attore

14 ottobre 2022 a

Furiosa per l'elezione di Lorenzo Fontana (definito putiniano, tifoso dell’ultradestra e via dicendo) alla presidenza della Camera, carica da lei detenuta dal 2013 al 2018, Laura Boldrini esulta per una vittoria giudiziaria. Il Tribunale di Trapani infatti ha condannato "l’attore romano e candidato da Fratelli d’Italia alle elezioni europee del 2014 Fabrizio Bracconeri per diffamazione aggravata nei miei confronti", spiega l'esponente del Pd.

"In un tweet pubblicato nel 2018, Bracconeri mi accusò di essere la responsabile di efferati delitti commessi da immigrati irregolari (come l’omicidio della giovane Pamela Mastropietro uccisa a Macerata nel 2018), stravolgendo e strumentalizzando le mie posizioni in tema di politiche migratorie e di accoglienza. Nel corso del procedimento giudiziario, l’autore del tweet ha tentato di derubricare quell’uscita a semplice sfogo ma i giudici non hanno riconosciuto circostanze attenuanti. Una sentenza importante che spero incoraggi a denunciare le persone vittime di odio alimentato da fake news, menzogne e mistificazioni in rete" spiega in una nota Boldrini.

Le frasi di Bracconeri, attore noto per Acqua e sapone di Carlo Verdone, I ragazzi della 3ª C e la trasmissione Mediaset Forum accanto a Rita Dalla Chiesa, avevano provocato la reazione dell'ex presidente della Camera che nel processo che era scaturito si era anche costituita parte civile. Oggi è arrivata la condanna.