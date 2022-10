Presidenza Camera, il veleno di Boldrini su Fontana: "È un putiniano"

14 ottobre 2022 a

a

a

Laura Boldrini si scaglia contro Lorenzo Fontana. Dopo le tensioni di ieri sull'elezione di Ignazio La Russa presidente del Senato l'opposizione provoca il centrodestra sull'elezione del presidente della Camera. Oggi sembra che l'accordo sia saldo: gli alleati di Giorgia Meloni dovrebbero votare compatti per il leghista Lorenzo Fontana.

"Forza Italia voterà Fontana". Tajani sul presidente della Camera

La dem Boldrini, entrando alla Camera dei deputati per la votazione, sputa veleno sul leghista in pole. "Fontana certamente è un personaggio politico che si è distinto per le sue idee contro i diritti civili delle donne. Una figura putiniana. Non credo possa rappresentare tutta la Camera" sentenzia Boldrini.