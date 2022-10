Elezione La Russa, il retroscena di Vincenzo Camporini: da chi sono arrivati i voti

13 ottobre 2022 a

L'elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato ha scatenato un putiferio nell'alleanza di centrodestra. La Russa è stato eletto senza i voti di Forza Italia. Ma chi l'ha votato allora? Se n'è parlato durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 13 ottobre su Rete4. Il generale Vincenzo Camporini, senatore di Azione, svela il retroscena sul voto. E risponde a chi crede che i voti per La Russa siano arrivati solo da Azione e Italia Viva. Insomma non è tutto così semplice come potrebbe sembrare.

"Abbiamo bisogno di un governo efficiente che abbia linee di comportamento chiare"



Per il generale Vincenzo Camporini, l'equilibrio tra i tre alleati del centro destra sarà difficile #StaseraItalia pic.twitter.com/FvxAQmhsfy — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 13, 2022

"Sarei prudente nell'attribuire questi voti - ha detto il generale Camporini - Italia Viva e Azione hanno insieme nove senatori in tutto e l'indicazione che hanno avuto i nostri senatori era di votare scheda bianca. Non c'è stata nessuna chiacchiera dietro le quinte. Il problema adesso è la costituzione e il lavoro del nuovo governo. Noi italiani abbiamo bisogno di un governo efficiente con linee di comportamento chiare e che non rischi ogni pie' sospinto di inciampare perché c'è qualcuno che non è d'accordo e che dietro le quinte lavora per minare l'azione del governo".