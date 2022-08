Controcorrente, il generale Camporini e l'attentato a Dugina: "Cosa sta accadendo in Russia"

24 agosto 2022 a

"La versione che dà Mosca è paradossale". Il generale Vincenzo Camporini non ha dubbi su cosa stia accadendo in Russia dopo l'attentato mortale a Darya Dugina, la figlia dell'ideologo di Vladimir Putin. Filosofa e commentatrice ultranazionalista e sostenitrice della guerra contro l’Ucraina, è rimasta uccisa nell’esplosione della sua auto sabato 20 agosto. Per i servizi segreti russi dietro l'attentato in cui ha perso la vita la figlia di Dugin ci sarebbe una donna ucraina, Natalia Pavlovna Vovk, ora rifugiatasi in Estonia. Ma il generale ospite a "Controcorrente" nella puntata di martedì 24 agosto smonta l'ultima versione di Mosca. "Darebbe una chiara evidenza di totale inefficienza dei sistemi di sicurezza - spiega Camporini - al di là della verosomiglianza di una donna che, con una figlia di 12 anni, arriva una Mosca per commettere un attentato. Siamo appena al di là di una spy story, siamo al grottesco".

Attentato alla figlia di Dugin, @camporin1 a #Controcorrente: "Sta accadendo qualcosa all'interno del territorio russo, la dissidenza si fa sentire" pic.twitter.com/qMxCA00YDY — Controcorrente (@Controcorrentv) August 23, 2022

Qual è allora la verità sull'attentato mortale a Mosca? Mentre Dugina viene trasformata in martire della Grande Russia il generale Camporini non ha nessun dubbio: "Il problema è che c'è sicuramente qualcosa che sta accadendo all'interno del territorio russo con una dissidenza che in qualche modo si fa sentire".