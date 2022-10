Otto e Mezzo, Gruber contro La Russa: "Fiori alla Segre? Un gesto di educazione"

13 ottobre 2022 a

Nessun significato politico né ideologico. Lilli Gruber smonta il gesto di Ignazio La Russa che, nel corso della seduta del Senato oggi, giovedì 13 ottobre, ha consegnato un mazzo di fiori alla senatrice a vita Liliana Segre tra gli applausi del Parlamento. "Ma quello è solo un gesto di galanteria verso una donna" sbotta la conduttrice di La7 contro chi vuole spiegarle il contrario.

Il neo presidente del Senato non solo era pienamente d'accordo con il discorso della senatrice a vita ma il mazzo di fiori rappresentava un vero e proprio omaggio. "Non ho sentito la parola anti-fascismo" provoca la conduttrice che non lascia spazio ad altre interpretazioni.