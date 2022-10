Ignazio La Russa, il clamoroso sospetto di Cazzullo: "Era sicuro"

13 ottobre 2022 a

L'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato ha fatto scoppiare il giallo dei 17 voti. Forza Italia non avrebbe espresso la preferenza ma lo scrutinio segreto previsto per la votazione impedisce di sapere con certezza chi abbia votato La Russa, eletto a Palazzo Madama, quindi grazie all'opposizione. Non solo Fratelli d'Italia e Lega ma anche Pd, Italia Viva e Cinque Stelle? Che però dichiarano di aver votato scheda bianca.

L'editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo però avanza un clamoroso sospetto ritenendo nella sua seguitissima diretta Twitter che fosse già tutto stabilito prima delle operazioni di voto. "Certo che per prepararsi un discorso così lungo e complesso La Russa doveva essere proprio sicuro di avere i voti nonostante Berlusconi…" ha cinguettato il giornalista.

Il caso di giornata resta comunque il "vaffa" del Cavaliere con Ignazio La Russa, che di lì a poco diventerà presidente del Senato. Il leader azzurro risponde stizzito sbattendo la penna sul banco. Il video diventa virale sui social. Dopo l'elezione alla presidenza di Palazzo Madama, lo stesso La Russa risponde scherzando ai cronisti che lo intercettano nel gruppo di FdI a Montecitorio. "Contento? 'Na Pasqua, na' Pasqua". E poi sorride: "Adesso sono cavoli miei".