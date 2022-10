Stasera Italia, la profezia di Maurizio Lupi sui presidenti di Camera e Senato

12 ottobre 2022 a

a

a

Sono ore decisive per la formazione del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo le fibrillazioni avvenute nel centrodestra nelle ultime ore, le prossime giornate dovrebbero essere quelle determinanti per la scelta dei nuovi presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Stasera Italia" andata in onda il 12 ottobre su Rete4. In studio c'era anche Maurizio Lupi, presidente di "Noi con l'Italia" che ha fatto la sua profezia su quelli che sta per accadere ai vertici dei due rami del Parlamento italiano.

“Malumori di Meloni”. Tensione nel centrodestra, Senaldi svela la spaccatura

Il presidente di "Noi con l'Italia", intanto, ha previsto tutto, con tanto di data delle elezioni. "Giovedì momento importante - ha detto Maurizio Lupi nel corso di "Stasera Italia" - Giovedì ci sarà sicuramente il Presidente del Senato e venerdì quello della Camera". Poi Maurizio Lupi ha parlato delle prospettive e differenze tra un governo tecnico e politico. "La responsabilità politica è quella di immaginare il futuro - ha detto Lupi - Ma anche se Meloni scegliesse un tecnico sarebbe anche lui un politico perché seguirebbe un indirizzo politico ben preciso".