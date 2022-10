Stasera Italia, Rampini svela il piano di Putin: "Incontro con Biden è una trappola"

11 ottobre 2022 a

Il giornalista e scrittore Federico Rampini, ospite nella puntata di Stasera Italia su Rete4 di martedì 11 ottobre, interviene sull'escalation della guerra tra la Russia e l'Ucraina. Il giornalista si dice meno ottimista degli italiani e riguardo ad un possibile incontro tra Putin e Biden al G20 in Indonesia svela come questo potrebbe essere una trappola.

Mosca è pronta a considerare un incontro tra Putin e Biden al G20



Ne parliamo a #StaseraItalia con @FedericoRampini: "Se Putin avesse delle intenzioni oneste riguardo il dialogo al G20 dovrebbe prepararlo con un cessate il fuoco" pic.twitter.com/Zxq3nW20pQ — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 11, 2022

"La proposta di un incontro Putin Biden al G20 proviene da Putin, Biden per ora è rimasto molto prudente nel reagire perché siamo di fronte ad un paranoico narcisista che vuole accreditarsi come interlocutore alla pari con l'America e l'Occidente. L'Ucraina per lui è un vermiciattolo da schiacciare, quindi non si scomoda a trattare con Zelensky, il capo democraticamente eletto del Paese che lui ha invaso" spiega Rampini che è certo del fatto che il presidente russo vuole parlare direttamente con il presidente Usa. "Putin vuole parlare direttamente con il leader degli Stati Uniti ma questa rischia di essere una trappola: se Putin avesse veramente delle intenzioni oneste riguardo questo incontro al G20 dovrebbe prepararlo con un cessate il fuoco, dovrebbe smettere di mandare quella pioggia di missili sull'Ucraina. Cosa che Putin non sta facendo..." sottolinea il giornalista.