Stasera Italia, “Meloni molto contrariata”. Senaldi svela la tensione nel centrodestra

12 ottobre 2022 a

a

a

Il centrodestra deve ancora mettere a punto i piani per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. A tracciare un quadro del momento della coalizione è Pietro Senaldi, co-direttore di Libero, ospite della puntata del 12 ottobre di Stasera Italia, il programma quotidiano serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Chiunque interpelli ti dice che è l’altro che alza la posta. Se tu senti quelli della Lega dicono che è Silvio Berlusconi che alza la posta, se tu senti quelli di Berlusconi dicono di rinunciare alla presidenza della Camera e quindi devono fare altre richieste e vogliono essere compensati. Al momento non credo che ci sia un accordo sul nome dei presidenti, c’è tutta la notte e domani mattina per trovarlo. C’è - evidenzia il giornalista - un bel braccio di ferro in corso, la cosa certa è che Giorgia Meloni è piuttosto contrariata, diciamo così”. La leader di Fratelli d’Italia vuole sciogliere tutti i nodi al più presto, dando una sensazione di unità a tutto il mondo esterno al futuro governo di centrodestra.