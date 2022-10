Covid, impennata di casi in Italia e nel Lazio. Bassetti: "Serve quarta dose"

04 ottobre 2022 a

Torna l'incubo dei contagi. In Italia sono 58.885 i nuovi casi di positività al Covid-19, più del triplo di quelli registrati ieri (13.316). Inoltre si segnalano 60 nuovi decessi (ieri 47) nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, per un totale di 177.257 vittime e 22.602.840 contagi da inizio pandemia.

Le persone attualmente positive sono 491.811, mentre quelle dimesse/guarite sono 35.350, per un totale di 21.933.772. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 293.096 (ieri 85.693), per un tasso di positività, ieri pari al 15,5%, che oggi sale al 20,1%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento dei ricoveri ordinari (+294, per un totale di 4.814) e delle terapie intensive (+15, per un totale di 155).

La curva epidemica si alza anche nel Lazio. Su 4.231 tamponi molecolari e 22.331 antigenici per un totale di 26.562 test, nella regione si registrano oggi 4.722 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 3.285 rispetto a ieri), con 2.295 contagi a Roma. Inoltre, vengono segnalati 7 decessi (meno 1 rispetto a ieri) e 2.703 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati nel Lazio sono 458 (più 5 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 28 (più 2 rispetto a ieri).

«Più che mettere la mascherina bisognerebbe spingere sulla quarta dose per i fragili, è una stupidaggine pensare di porre rimedio ai contagi facendo indossare la mascherina agli studenti nelle scuole». Lo afferma a Rai Radio1 l’infettivologo Matteo Bassetti. «Se una persona ha il tampone positivo ma è asintomatico non ha il Covid, ha la presenza di un po' di virus nel suo naso. Non vuol dire avere la malattia da Covid - prosegue - non mi interessa sapere quante persone hanno il tampone positivo, mi interessa sapere quanti hanno sintomi gravi».