Governo, Matteo Bassetti vede il ministero della Salute: la virostar è il favorito

Ai tempi del Covid uno dei ministeri fondamentali è quello della Salute. Come riferisce Affari Italiani i nomi in ballo sono stati principalmente due: Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti. “La mia indisponibilità a ricoprire il ruolo prestigioso di ministro della Salute è definitiva e scaturisce dal profondo amore per la mia professione di clinico e professore universitario, ruoli che non voglio abbandonare” le parole con cui il medico personale di Silvio Berlusconi, nonché direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, si è tirato fuori dalla corsa per un posto nel governo. Resta quindi campo libero per il medico ligure, direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

“Il sospetto che fosse interessato a qualcosa di istituzionale si è avuto in realtà ben presto in quanto spesso ha commentato lo sviluppo della pandemia alla luce della politica e ha compiuto alcune strane oscillazioni che sono sembrate a qualcuno frutto di un piano ben preciso piuttosto che liberi deduzioni” l’analisi del portale online su Bassetti, considerato il favorito. Uno ad uno tutte le altre star del Covid sono state “eliminate” per incarichi di prestigio nella politica. Andrea Crisanti è l’unico che è stato eletto, ma nella fila del Partito Democratico. Niente candidatura per Antonella Viola, Roberto Burioni, Barbara Gallavotti e Ilaria Capua: per Bassetti la strada è spianata.