Totti compra casa a Roma Nord. Il capitano sempre più vicino a Noemi

10 ottobre 2022 a

a

a

Francesco Totti e Noemi Bocchi infiammano il gossip. Non si fermano i rumors sulla relazione tra l'ex capitano giallorosso e la sua nuova compagna dopo l'annuncio della separazione con Ilary Blasi. Questa volta l'indiscrezione bomba arriva dal sito The Roman Post che annuncia come Totti avrebbe comprato casa a Roma Nord, vicino all'abitazione di Noemi Bocchi.

Totti e Noemi Bocchi pizzicati al ristorante. Ilary spiazza tutti coi Rolex

Da Roma Sud a Roma Nord. Così il capitano sarebbe pronto a cambiare vita e a trasferirsi. "Nella zona si dà per certo che Totti abbia comprato casa a Roma Nord, all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, piena zona Vigna Clara" si legge sul sito che annuncia come il quartiere sia in subbuglio per l'arrivo del capitano.