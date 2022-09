L'Aria che Tira, la frase di De Masi su Giorgia Meloni scatena Rampini. Scintille in studio

29 settembre 2022 a

a

a

Sono tante le questioni internazionali che il nuovo governo dovrà affrontare. In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina e la posizione dell'Italia. Se ne è parlato nella puntata di giovedì 29 settembre a L'Aria che Tira su La7 dove il sociologo Domenico De Masi e il giornalista Federico Rampini si sono scontrati in un acceso dibattito.

Pd e M5s alleati? Ricciardi zittisce Ascani, dem umiliati dal grillino

A innescare la miccia è De Masi che sostiene che "L'America va d'accordissimo con le dittature, nel caso della Meloni non è dittatura, ma pure se lo fosse...". Una dichiarazione che non è piaciuta a Federico Rampini che lo ha interrotto: "Non è esattamente così, l'America andava molto d'accordo con le dittature negli anni '70 e '80. Poi nella sua sfera di influenza ha agevolato il passaggio da tante dittature a democrazie. La maggior parte dei paesi latino-americani sono diventati democrazie così come all'epoca Spagna, Portogallo e Grecia ...". Ma il sociologo insiste: "Ah ma contro l'America, non per l'America". Ma il giornalista del Corriere della Sera ha replicato: "Non è vero. Questo è anti-americanismo viscerale". Ma De Masi continua a interromperlo: "Io conosco bene il sud America meglio di te" sottolineando poi come Bolsonaro sia stato aiutato. All'ennesima interruzione, però, Rampini ha perso la pazienza: "Fammi finire per favore, oggi la stragrande maggioranza degli alleati degli Usa sono delle democrazie, quindi dire che gli Usa hanno un rapporto eccellente con le dittature... bisogna andarle a cercare col lumicino le dittature. Certo ce n'è qualcuna, come l'Arabia Saudita, ma non sono la maggioranza" spiega il giornalista.

"Di fronte a questo cataclisma..." La bomba di De Masi sul governo fa tremare gli italiani

"E l'atlantismo della Meloni dà fiducia?", ha chiesto poi la Merlino. "Biden ha un ottimo rapporto con un Paese di ultraconservatori in Europa, la Polonia, che lui considera come il Paese che ha capito meglio Putin e più filoucraino. Questo potrebbe essere il modello per la Meloni, modello Varsavia, perché Varsavia ha un rapporto eccellente con gli Usa ed è forse il Paese europeo con cui gli Stati Uniti sulla questione ucraina si sentono più in sintonia. ", ha spiegato Rampini gelando De Masi