Giordano Bruno Guerri sul futuro di Putin: la profezia sull'Ucraina è da brividi

Cosa succederà in Ucraina. E soprattutto quale sarà l'atteggiamento di Vladimir Putin al prossimo vertice del G20 in programma a novembre? Se lo sono chiesti gli ospiti della puntata di "Stasera Italia" in onda su Rete 4 l'11 ottobre. In collegamento c'era anche Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani e scrittore. Guerri ha fatto la sua profezia sul destino di Putin e dell'Ucraina: non si fermerà facilmente perché la guerra contro l'Occidente gioca in suo favore.

"Bisogna continuare a difendere l'Ucraina in ogni modo - ha detto Giordano Bruno Guerri a Barbara Palombelli - perché lì si gioca la libertà dell'Occidente e si evita che Putin continui nella sue guerre di espansione. Non credo che si fermerà all'Ucraina, né credo come Federico Rampini che l'incontro al G20 sia necessariamente positivo. Putin andrà lì a porre un aut aut o a porre condizioni irricevibili. E' chiaro che lui vuole proseguire la guerra e vuole farla durare il più possibile perché questo conflitto mette in grande difficoltà le democrazie occidentali che, in questo momento, sono il suo nemico".