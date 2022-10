Stasera Italia, Buttafuoco sull'escalation della guerra: "L'Europa è il campo di battaglia" 

10 ottobre 2022 a

La guerra in Ucraina ha i suoi veri contendenti in scena e il campo di battaglia è L'Europa. Questo è il pensiero dello scrittore Pietrangelo Buttafuoco, ospite della puntata di lunedì 10 ottobre di Stasera Italia su Rete4.



"L'Europa è il campo di battaglia di questa guerra"



"Giorgia Meloni ha preso la strada già percorsa da Mario Draghi rispetto alla guerra. Ma adesso si aggiunge un altro argomento, ed è quello che oggi ha sottolineato Sergio Mattarella nel suo discorso, ovvero quando dice che L'Europa è un bersaglio. Rispetto alla fase Draghi, nella fase successiva, bisognerà dare consapevolezza all'opinione pubblica e anche ai contenuti del dibattito su una ovvia considerazione: L'Europa è il campo di battaglia di questa guerra" spiega Buttafuoco che alza il tiro. "Gli americani hanno detto che avrebbero dato assistenza economica, umanitaria e sicurezza. In pratica significa che il conflitto oramai ha i due contendenti in scena. E si ritorna nella situazione in cui l'Europa è stretta da una tenaglia in conflitto che gioca la battaglia sul suo territorio. Se da domani non avremo più l'energia dall'Ucraina, da dopodomani sarà una situazione complicata in cui la politica avrà la responsabilità di dare un messaggio rassicurante ma anche di aprire una discussione su quei fronti dove l'escalation portata alle stelle debba per forza trovare una soluzione. Tutto si puo' fare tranne avere un atteggiamento bellicista che non aiuterà nessuno. È spaventoso perche è un conflitto tra due mondi: l'Occidente e la Russia ma è anche una guerra civile perché i generali vengono dalla stessa dottrina" conclude lo scrittore.