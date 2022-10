Stasera Italia, Vittorio Feltri fa la profezia su Giorgia Meloni: il governo tra 15 giorni

07 ottobre 2022 a

Il toto-ministri tiene banco ovunque. Ed è il tema principe del dibattito politico in Italia. Per Meloni non è facile far quadrare i conti e mettere d'accordo tutte le parti in gioco. Anche di questo si è parlato durante la trasmissione "Stasera Italia" condotta da Barbara Palombelli e andata in onda il 7 ottobre su Rete4. In collegamento con la Palombelli c'era anche Vittorio Feltri. Il direttore di "Libero" ha assicurato che Giorgia Meloni sta incontrando problemi fisiologici per la formazione di un governo e fa la sua profezia su quando l'Italia potrà contare sulla squadra al completo del nuovo esecutivo.

A chi gli chiede perché Giorgia Meloni stia incontrando alcune difficoltà, Feltri risponde: "Quando si tratta di formare un nuovo governo le difficoltà sono fisiologiche. Ho assistito alla nascita di almeno venti governi italiani e ogni volta siamo andati incontto a problemi per la scelta dei ministri. A dire la verità questo non mi stupisce affatto. Non credo che Meloni abbia maggiori difficoltà dei suoi predecessori. Sono convinto che tra 10 o al massimo 15 giorni il governo di Fratelli d'Italia e Lega avrà una sua formazione in grado di affrontare i problemi del Paese".