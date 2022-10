Pd, Elly Schlein smascherata: chi lavora per lei in sordina

10 ottobre 2022 a

"Elly Schlein è il più perfetto prodotto da laboratorio liberal-radical-progressista e euro-atlantico". Con queste parole Luigi Mascherini descrive la politica dem bolognese su Il Giornale. Un ritratto di Schlein che viene definita come "il nuovo volto di quella sinistra di lobby e di potere che ha trasformato la battaglia delle idee in pura ideologia e ha scambiato i diritti sociali con quelli civili, inseguendo i secondi e dimenticandosi i primi".

La dem bolognese, in lizza per scalare la segreteria del Pd dopo il disastro elettorale, viene analizzata ai raggi x, partedo dagli inizi della sua carriera per finire alla rivelazione su chi sta lavorando in sordina per lei. "Cittadina americana, svizzera e italiana, figlia di luminari, un passaggio dal Dams così, per sfizio - volontaria nelle due campagne elettorali di Barack Obama, bisessuale, amazzone delle battaglie Lgbtq, una giovinezza trascorsa nella confort zone fra la Ztl e il ddlZan, famiglia dell'establishment ed ebrea aschenazita ma rigorosamente anti Israele - outfit da centro sociale senza mai averci messo piede, e frequentazioni che non si possono definire di ambito proletario. Perfetta per candidarsi a prossimo segretario del Partito democratico" scrive con sottile ironia Mascherini.

Ma la vera rivelazione è un'altra e per rivelarla Mascherini è costretto ad ammettere la bravura della Schlein: "Elly, non si può negare, è bravissima. Ma ancora più brava è l'agenzia di comunicazione politica americana che l'ha presa sotto la sua ala: la Social Changes, famosa per aver curato le campagne digitali di molti candidati dem negli Stati Uniti, a partire da Barak Obama, e che è sbarcata da tempo in Italia con l'obiettivo di 'costruire una sinistra transnazionale in grado di battere la destra2. E così i new liberal credo obamiano e Open Society Foundations - si prenderanno il Pd italiano. Per trasformarlo in un partito radicale di massa: diritti individualistici più turbocapitalismo occidentale" sottolinea Mascherini.