Sondaggio stronca Elly Schlein. È già tramontata la nuova stella Pd

È Stefano Bonaccini il favorito alla guida del Pd che naviga, traghettato in mari quantomai tempestosi da Enrico Letta, verso il congresso. Se nel sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta di 5 giorni fa la vicepresidente dell'Emilia-Romagna Elly Schlein era data come preferita dagli elettori dem, i dati mandati in onda martedì 4 ottobre da Bianca Berlinguer danno in testa il governatore emiliano.

A Cartabianca, su Rai 3 il nome di Bonaccini, preferito dalla corrente Base riformista degli ex renziani, conquista la fiducia del 33% degli intervistati. Dietro di lui raccoglie il 18% la sua vice Schlein, che vedrebbe di buon occhio una alleanza con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Appaiati al 15% del sondaggio ci sono poi Paola De Micheli e il sindaco di Milano Beppe Sala.

Un dato che fa riflettere quello di Schlein, italo-americana con tre cittadinanze (ha pure quella svizzera). Neanche due elettori dem su dieci la preferiscono alla segreteria, mentre qualche giorno fa il sondaggio presentato da Bruno Vespa la vedeva in testa alle preferenze con il 26,1% dei consensi davanti ai "suo" presidente Bonaccini (22,9%). Nel gli ultimi giorni si è anche parlato di un "ticket" tra i due al Nazareno.