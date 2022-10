Tagadà, Nona Mikhelidze gela tutti sull'Ucraina: "Pace non vicina, la guerra sarà lunga”

10 ottobre 2022 a

Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca dell’Istituto Affari Internazionali, è presente in studio nella puntata del 10 ottobre di Tagadà, talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, e viene interrogata sulla questione della pace tra Russia ed Ucraina: “Pace vicina? Fin dall’inizio della guerra ha detto che sarebbe stata una guerra veloce. Anche dopo questa controffensiva spettacolare dico che non è la fine della guerra o la svolta, forse è l’inizio della svolta. La guerra sarà ancora lunga. Vladimir Putin ha detto che non si parla proprio di negoziati, quindi tendo ad ascoltare e a prendere buono quello che dice. Non bisogna fare dietrologia, lui quello che dice fa. Anche Volodymyr Zelensky ha escluso i negoziati, anche perché il 92% della popolazione ucraina pensa di poter vincere la guerra. Oggi lo status quo del 24 febbraio è andato per sempre, sono sui territori presi dalla Russia nel 2014, non quelli presi dopo l’invasione. Per fare la pace serve la fiducia, serve una soluzione diplomatica. La sensazione da parte dell’Ucraina è che i russi stanno capendo che non possono vincere e che hanno bisogno di più tempo. C’è il rischio di una guerra rimandata, una cosa che - conclude Mikhelidze - gli ucraini non accetteranno mai, almeno in questa fase di controffensiva”.