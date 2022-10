Omnibus, Carlo Calenda contro il Pd di Letta: fanno solo retorica

10 ottobre 2022 a

Le elezioni sono ormai alle spalle ma lo scontro a sinistra è sempre all'ordine del giorno. L'ultimo attacco in ordine di tempo è quello mosso da Carlo Calenda nei confronti del Pd di Enrico Letta. Dagli studi televisivi di "Omnibus" su La7, l'esponente di Azione striglia i democratici che sarebbero capaci soltanto di fare chiacchiere e pochi fatti concreti. A dimostrazione di tutto questo c'è il comportamento del Pd sulla proposta di Calenda di presentare un progetto comune contro il caro bollette.

"La prima proposta che ho fatto - dice Calenda negli studi di "Omnibus" nella puntata andata in onda il 10 ottobre - è chiedere a Letta di fare un progetto insieme al Pd contro il caro bollette. Non mi ha mai risposto. Il Pd è diventato è il partito della retorica. Al contrario, bisogna cominciare a parlare di cose concrete. E farle. Cosa farà il Pd sono fatti loro. Noi abbiamo un'idea di opposizione in cui facciamo un piano per le bollette con tutte le coperture economiche del caso. Il Pd, invece, usa una quantità di chiacchiere enormi per non dire le cose. Tutti i Paesi hanno un partito socialdemocratico. Ora il Pd deve scegliere quale sarà la sua linea. Facciamo, almeno una volta, una cosa concreta insieme. La cosa più incredibile è che c'è il gruppo dirigente vecchio che parla del rinnovamento del Pd senza mettere in discussione se stesso".