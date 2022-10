Omnibus, il grillino Turco fa infuriare Rampelli sul Pnrr: "Notizie false"

03 ottobre 2022 a

Duro botta e risposta a Omnibus, la trasmissione di La7, tra Mario Turco del Movimento 5 Stelle e l'esponente di Fratelli d'Italia Fabrizio Rampelli, vicepresidente della Camera. Il grillino non ha dubbi, il partito di Giorgia Meloni "non ha votato il Pnrr, lo ha molto osteggiato si dalla sua prima discussione" sui fondi europei. Dalle parole di FdI e di Meloni "mi accorgo che c'è molta confusione perché di questa emergenza si sapeva già in campagna elettorale, già da febbraio abbiamo lavorato sul piano di emergenza energetico" afferma Turco con Rampelli che, in sottofondo, dà segnali di insofferenza.

"Non riusciamo a comprendere ancora qual è l'idea di Fratelli d'Italia, riscontriamo una certa continuità tra il governo Draghi e questo ci preoccupa molto" argomenta il grillino prima che la parola passi al parlamentare di FdI. "È stata detta una cosa falsa, non abbiamo votato contro il Pnrr. È una notizia totalmente infondata, sei disinformato. Abbiamo votato anche per lo scostamento di bilancio successivo" si accalora Rampelli mentre Turco insiste sul tasto del "voto contro l'Europa". "Noi ci siamo astenuti, non abbiamo votato contro. C'è una differenza sostanziale" conclude l'esponente di FdI.