Pd all'opposizione, la lezione della sondaggista Ghisleri: "Impari da Meloni e Salvini"

Se il Pd vuole rinascere deve imparare da Giorgia Meloni e Matteo Salvini a fare opposizione. Lo dicono i sondaggi di Alessandra Ghisleri. La direttrice di Euromedia Research, in collegamento con la trasmissione di La7 “Coffee Break”, sabato 8 ottobre, è partita dalle ingerenze della Francia nella politica italiana confermando che simili intromissioni rafforzano l’esito delle elezioni (vittoria di FdI e del centrodestra, nda) e aumentano il sostegno tanto che Fratelli d’Italia e M5s stanno crescendo nei consensi. Tornando alle questioni interne, Ghisleri ha dichiarato che la priorità è il caro bollette, seguono i servizi come sanità e scuola, mentre si sta monitorando il rischio tensioni sociali (“al momento la maggior parte risiede nelle regole, ma più tempo passa più la situazione diventa scottante”). Perciò viene da domandarsi se il futuro governo sia in grado di rispondere alle esigenze del Paese e la sondaggista non ha dubbi: “Per me Meloni è pronta, è sempre stata forte, coerente e sul suo percorso. Il tema vero è che ci sono equilibri politici dettati dai numeri della maggioranza di centrodestra che la spingono verso un dialogo molto aperto e una mediazione, ha una necessità di compromesso”.

Alla domanda del conduttore Andrea Pancani su cosa deve fare il Pd una volta levato il doppiopetto (cit. Enrico Letta), Ghisleri ha risposto tranchant: “Deve imparare a fare opposizione come Meloni e prima di lei, Salvini. La situazione è molto complicata, il partito ha posizioni diverse dal centrodestra su temi come la famiglia e le bollette e dovrà farsi sentire. Il PD si deve muovere coinvolgendo la gente come ha fatto il M5s in campagna elettorale. L’opposizione deve essere forte e seria”.

Passare dal ruolo di partito di governo a partito di opposizione sarà molto complicato per i dem perché “è ormai dal 2006 che sono sempre al governo e invece devono impastare le mani nel territorio” ha concluso la sondaggista.

