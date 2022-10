Guerra Ucraina, Rampini svela l'ultimo piano di Putin contro Usa e Nato

05 ottobre 2022 a

L'editorialista del Corriere della Sera Federico Rampini, ospite di Cartabianca su Rai3 nella puntata di martedì 4 ottobre, spiega qual è la strategia di Putin. Secondo Rampini siccome il presidente russo sta perdendo la guerra sta cercando di coinvolgere la Nato e gli Stati Uniti nel conflitto perché per lui, perdere la guerra contro l'Ucraina sarebbe la fine mentre se perdesse contro la Nato e gli Usa sarebbe una sconfitta onorevole.

"La Nato sta cercando di evitare di essere trascinata in un conflitto che Putin vuole. La lettura della strategia di Putin è esattamente questa: lui ha commesso degli errori madornali dall'inizio, ha creduto che sarebbe stata una vittoria semplice, veloce, rapida e indolore. Invece sta perdendo, certamente anche perché l'Ucraina sta ricevendo armi dall'Occidente. Ma sta perdendo una guerra che non può permettersi di perdere. Anche per non perdere la faccia con il suo popolo che fugge alle frontiere per non andare a combattere, sta perdendo consensi anche nella classe dirigente russa. E quindi l'America e la Nato non vogliono rispondere con armi nucleari tattiche perché non vogliono entrare nella terza guerra mondiale. È Putin che vuole a tutti i costi coinvolgere l'America e la Nato: ha bisogno di essere sconfitto dalla Nato perché nella guerra se perdesse contro l’Ucraina sarebbe finito, mentre se perde contro gli Stati Uniti e l’Alleanza Atlantica diventa una sconfitta onorevole" conclude Rampini.