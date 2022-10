Di Battista si scatena contro Bruno Vespa: "Lo diceva lui". Il video su Putin

02 ottobre 2022 a

Correva l'anno 2017 e il conduttore di "Porta a Porta" Bruno Vespa era allarmato per il pericoloso allargamento a Est della Nato che avrebbe potuto agitare Vladimir Putin. A "Roma InConTra", appuntamento organizzato dal giornalista Enrico Cisnetto, il conduttore Rai evidenziava come quella strategia potesse rivelarsi estremamente pericolosa. "Bisogna riconoscere che l'Occidente ha sbagliato con Putin - sottolineava Vespa - Io sono sempre dell’idea che quando vinci non devi stravincere: non devi umiliare lo sconfitto. Ma come gli è venuto in mente di mettere i missili in Polonia? Io capisco che l'Estonia, la Lettonia, la Lituania non vedevano l'ora perché Stalin se l'era prese così: come la grande manona di un cartone animato che si piglia il frugoletto…".

Parole quelle del video che a sentirle così oggi sembrerebbero pronunciate dal sociologo, anche tanto criticato come "filoputiniano", Alessandro Orsini ma che invece appartengono proprio al giornalista Rai. Parole oggi in totale contrasto con le attuali posizioni del conduttore che, fin dallo scoppio della guerra Ucraina - nel febbraio scorso - si è dimostrato sempre molto filo governativo e filo Draghi.

"Nel 2017 Bruno Vespa diceva questo" attacca l'ex grillino Alessandro Di Battista scatena i fan di Instagram contro il conduttore di Porta a Porta. "Oggi chi osa pronunciare parole simili viene crocifisso mediaticamente. A voi le considerazioni!" scrive allegando al post sul suo profilo social il video con quelle dichiarazioni.

Sotto un diluvio di commenti e insulti: "C’è poco da considerare, l’America comanda e l’Europa ma soprattutto l’Italia obbedisce" scrive un fan. "Mentre lo dice vespa nessuno osa trattarlo da putiniano, bravissimo Alessandro che lo hai postato xk molti e specialmente lui hanno la memoria corta!" denuncia un altro follower. "Adesso è arrivato il contrordine di dire l'esatto opposto e lui ovviamente da bravo suddito ubbidisce".