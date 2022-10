Controcorrente, Piero Sansonetti spiazza tutti: elogio clamoroso a Meloni

01 ottobre 2022 a

Piero Sansonetti elogia Giorgia Meloni e le dà ragione. Il direttore de Il riformista, ospite della puntata di Controcorrente su Rete4 del 1 ottobre, spiega come la leader di Fratelli d'Italia abbia azzeccato tutte le mosse dopo la vittoria alle elezioni politiche del 25 settembre. Sanonetti dà ragione a Meloni anche per quanto riguarda il delicato equilibrio europeo di fronte alla crisi energetica: "L'Italia deve sbattere i pungni sul tavolo in Europa e tutelare i propri interessi" ha spiegato il direttore.

"Giorgia Meloni si è posta bene in questi giorni" ammette Sansonetti che apprezza come la leader di Fratelli d'Italia non abbia esultato dopo la vittoria alle elezioni. "Una scelta difficile e molto rara. Io sono vecchio ma raramente ho visto un vincitore che non esulta. È molto importante nelle dinamiche politiche e non credo che avrà grosse difficoltà essendo molto brava sotto questo punto di vista" spiega il direttore. Parlando della crisi energetica che attraversa l'Europa, Sansonetti spiega come "L'elefante è la guerra, è la disfatta dell'Europa sulla guerra. E l'elefante è il fatto che né l'Europa né la politica abbiano una linea sulla politica estera, o meglio la linea è quella dell'America" continua Sansonetti che spiega come in questo contesto Giorgia Meloni abbia ragione. "Ha ragione, ci sono le speculazioni degli olandesi da fermare, c'è il fatto che i norvegesi stanno guadagnando come mai fatto prima, c'è la questione che la Germania ha compiuto un gesto avventato. E la Meloni ha fatto bene: c'è un interesse italiano da difendere. Bisogna andare in Europa a sbattere i pugni sul tavolo perché bisogna muoversi" ha concluso il direttore.