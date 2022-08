Controcorrente, Piero Sansonetti la vede male per la sinistra: “Rischiano di essere travolti”

01 agosto 2022 a

Come andranno a finire le elezioni del 25 settembre? La domanda diretta è posta da Alessandra Viero, conduttrice di Controcorrente, talk show di Rete4, a Piero Sansonetti, giornalista e direttore de Il Riformista, nel corso della puntata del 1 agosto. “Mah, guarda è un mistero - risponde Sansonetti -. Non lo so come va a finire. La questione è molto semplice, è evidente che il centrosinistra ha posizioni molto ampie, del resto ce le ha anche il centrodestra, fra alcune posizioni liberali di Silvio Berlusconi e alcune di Giorgia Meloni c’è una lontananza notevole. Ma qui c’è una legge elettorale che impone le alleanze. Questo se vuoi provare a vincere. Per il centrosinistra sarà molto difficile provare a vincere, ma se vuoi provare a non essere travolto devi fare delle alleanze, cioè delle liste comuni, cioè - conclude il giornalista - devi fare una scelta tecnica”.