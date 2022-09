Stasera Italia, Piero Sansonetti dice no al razionamento: “Chi ha deciso che siamo in guerra?”

13 settembre 2022 a

Arriva la stretta sugli elettrodomestici nella bozza del piano Ue per il razionamento dell’energia in virtù della crisi che sta travolgendo il continente dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina. La questione è affrontata da Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista, nel corso della puntata del 13 settembre di Stasera Italia, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione: “A me colpisce che stiamo discutendo di misure di razionamento e di economia di guerra. C’è poco da discutere, è evidente che siamo in guerra, ma chi l'ha deciso che l’Italia è in guerra? È legittimo che l’Italia sia in guerra o è una situazione che contrasta con la Costituzione?”.

Taglio ai consumi del 5% obbligatorio: l'annuncio della Ue

“La guerra vera - aggiunge Sansonetti - non sempre ha i morti gli americani e anche noi abbiamo bombardato la Serbia senza avere nessun morto, però abbiamo fatto la guerra alla Serbia, l’abbiamo invasa e raso al suolo alcune città. È evidente che siamo in guerra, vogliamo discutere di questa cosa o no? L’economia italiana probabilmente va incontro a recessione e comunque l’inflazione aumenta. Non mi interessa molto il discorso degli elettrodomestici, a me già salta la lavatrice con la lavastoviglie… Non mi cambia nulla, ma sono misure che non hanno senso”.