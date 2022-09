Governo Meloni, la bomba del sociologo De Masi: "Cosa chiederà agli italiani"

29 settembre 2022 a

Il sociologo Domenico De Masi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che Tira su la7 nella puntata di giovedì 29 settembre, svela le prossime mosse di Giorgia Meloni, una volta diventata premier. Per De Masi, la leader di Fratelli d'Italia si troverà di fronte ad un cataclisma e sarà costretta a chiedere sacrifici agli italiani.



#lariachetira Domenico De Masi: "Noi finora abbiamo avuto pandemia, guerra, sempre con l'idea che si tratti di parentesi alle quali si può mettere riparo con sussidi statali. La Meloni farà come hanno sempre fatto i partiti di destra" https://t.co/z5H1Gkp5SM — La7 (@La7tv) September 29, 2022



"Io credo di poter immaginare cosa farà Giorgia Meloni di fronte a tutto questo cataclisma. Noi finora abbiamo avuto pandemia, guerra, sempre con l'idea che si tratti di parentesi alle quali si può mettere riparo con sussidi statali. C'è stata una richiesta pervenuta sia dai 'poveri' che dai 'ricchi' tra bonus e ristori. È tutto un chiedere allo Stato che attraverso i suoi rappresentanti ha cercato di rispondere sottolineando la necessità di fare sacrifici, soprattutto di fronte alle disgrazie" spiega il sociologo sottolineando che anche Churchill chiese sacrifici. "Io credo che la Meloni, quando ci sarà questa stretta e non si potranno più dare ristori e bisognerà spiegare ai cittadini che dovranno ridurre i consumi, chiederà sacrifici facendo appello al senso della Patria, al senso dello Stato. Fin qui secondo me è stato sventato il cataclisma per non far capire che quando c'è la grandine non può essere tutto come prima, qualsiasi contadino lo sa. Da noi si è detto prosegue tutto come prima, i danni che fa la pandemia e che fa la guerra li risarcisce lo Stato" commenta De Masi.