Porta a Porta, Debora Serracchiani nel mirino di social. "Cosa le è successo"

Nel Pd non ne va bene una, come se non bastasse la clamorosa umiliazione elettorale. Il compito di metterci la faccia è toccato a Debora Serracchiani, deputata e capogruppo dem a Montecitorio, con il segretario Enrico Letta che ha centellinato le apparizioni post-elettorali al minimo indispensabile, ossia la conferenza stampa del lunedì, inevitabile.

Serracchiani è stata ospite a Porta a Porta per spiegare i motivi del crollo del Pd ma è finita nel mirino dei social per altro, ovvero per il suo look. Incredibile ma vero, molti utenti l'hanno criticata per i suoi capelli e su Twitter è partito un vero e proprio tiro al bersaglio. "La Serracchiani ha dei seri problemi d'identità e abbassandomi al loro livello in campagna elettorale dico: a partire dai capelli..." scrive un utente mentre altri postano foto di Playmobil, i personaggi giocattolo che - a loro dire - avrebbero una capigliatura simile e quella sfoggiata dalla dem nello studio di Bruno Vespa.

"Siamo sopravvissuti ai capelli della Serracchiani di ieri sera. Siamo pronti a tutto", "Il parrucchiere di #Serracchiani radiato dall'albo dei parrucchieri italiani", alcuni dei commenti letti sui social. Con altri utenti che sottolineano come le critiche sull'aspetto fanno pensare ad attacchi sessisti (se ne sarebbe parlato se Serracchiani fosse stata un uomo?) oltre al fatto che ognuno è libero di andare in tv pettinato come meglio crede.