“Imbarazzanti”. Il giornalista umilia il Pd: deputata mandata allo sbaraglio

La scelta del Pd di far parlare Debora Serracchiani in piena notte una volta arrivata la consapevolezza della sconfitta alle elezioni politiche del 25 settembre trova un feroce oppositore. “Le dichiarazioni di Debora Serracchiani sono imbarazzanti, ma ancora di più lo è il fatto che il Pd abbia costretto lei a metterci la faccia e non il segretario o uno dei due vicesegretari” il messaggio su Twitter di Luciano Capone, giornalista de Il Foglio, che, oltre a sottolineare il pessimo intervento della deputata, mette in imbarazzo i leader dem: gli uomini (Enrico Letta e Giuseppe Provenzano in particolare) non ci hanno messo la faccia dando in pasto alla stampa una donna.

Ma cosa ha detto Serracchiani? A scatenare la reazione di Capone sono state le parole della capogruppo Pd alla Camera pronunciate al Nazareno: “È una giornata triste per il Paese ma siamo la prima forza di opposizione in Parlamento e la seconda forza politica. Faremo un'opposizione importante, abbiamo una grande responsabilità. Riteniamo di avere davvero una grande responsabilità e siamo consapevoli che questa responsabilità dovrà essere ben giocata in Parlamento. Con questa legge elettorale la destra è maggioranza in Parlamento ma non è maggioranza nel Paese e questo ci dà davvero una grande responsabilità rispetto a quelli che saranno i passaggi che riteniamo molto molto delicati per il Paese”.

Serracchiani, invece di guardare in casa propria, ha cercato giustificazioni per il risultato, andando ad evidenziare le lacune di altri: “Registriamo anche nel campo della destra un risultato della Lega sul quale una riflessione andrà aperta”. E ancora: “Il Terzo polo non ha raggiunto l'obiettivo che si era dato, con un risultato non all'altezza delle aspettative”. Il metodo più classico per cercare di nascondere una disfatta.